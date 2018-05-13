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Серхио Санчес
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:15
Эспаньол
4 : 1
Малага
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:15
был в запасе
Эспаньол
4
Малага
1
был в запасе
6.05.2018
6 мая 2018
вс
17:15
Атлетико
0 : 2
Эспаньол
6.05.2018
6 мая 2018
вс
17:15
был в запасе
Атлетико
0
Эспаньол
2
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
Эспаньол
1 : 1
Лас-Пальмас
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
был в запасе
Эспаньол
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
13:00
Жирона
0 : 2
Эспаньол
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
13:00
был в запасе
Жирона
0
Эспаньол
2
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
21:45
Валенсия
1 : 0
Эспаньол
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Валенсия
1
Эспаньол
0
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:45
Бетис
3 : 0
Эспаньол
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:45
был в запасе
Бетис
3
Эспаньол
0
был в запасе
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
20:30
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
20:30
был в запасе
Эспаньол
1
Атлетик
1
был в запасе
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Эспаньол
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
1
был в запасе
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
22:00
Эспаньол
0 : 0
Леванте
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
22:00
был в запасе
Эспаньол
0
Леванте
0
был в запасе
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
21:45
Реал
2 : 0
Эспаньол
65'
65'
65'
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Эспаньол
4 : 1
Депортиво
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Эспаньол
4
Депортиво
1
был в запасе
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
21:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
21:00
был в запасе
Вильярреал
0
Эспаньол
0
был в запасе