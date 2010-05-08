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Деннис Гроте
№20
Полузащитник
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Команда
Дуйсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
8.05.2010
8 мая 2010
сб
16:30
Бохум
0 : 3
Ганновер-96
8.05.2010
8 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Бохум
0
Ганновер-96
3
был в запасе
1.05.2010
1 мая 2010
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Бохум
1.05.2010
1 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Бавария
3
Бохум
1
был в запасе
26.03.2010
26 марта 2010
пт
22:30
Бохум
1 : 2
Айнтрахт
26.03.2010
26 марта 2010
пт
22:30
был в запасе
Бохум
1
Айнтрахт
2
был в запасе
6.03.2010
6 марта 2010
сб
17:30
Вольфсбург
4 : 1
Бохум
6.03.2010
6 марта 2010
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Вольфсбург
4
Бохум
1
минуты: 88' - 90'
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Бохум
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Бохум
2
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 3
Бохум
90'
90'
90'
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Ганновер-96
2
Бохум
3
минуты: 90' - 90'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 5
Бавария
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Бохум
1
Бавария
5
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
1
Бохум
1
был в запасе
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
Бохум
0 : 0
Кельн
37'
37'
37'
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
минуты: 1' - 46'
Бохум
0
Кельн
0
минуты: 1' - 46'
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 2
Фрайбург
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 1
Бохум
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 69'
Айнтрахт
2
Бохум
1
минуты: 1' - 69'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
Бохум
1 : 4
Вердер
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
был в запасе
Бохум
1
Вердер
4
был в запасе
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
Нюрнберг
0 : 1
Бохум
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
минуты: 1' - 59'
Нюрнберг
0
Бохум
1
минуты: 1' - 59'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Бохум
2 : 3
Майнц
90'
90'
90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 60' - 90'
Бохум
2
Майнц
3
минуты: 60' - 90'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 0
Бохум
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Хоффенхайм
3
Бохум
0
минуты: 74' - 90'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
Байер
2 : 1
Бохум
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
был в запасе
Байер
2
Бохум
1
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
Бохум
1 : 0
Герта
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
был в запасе
Бохум
1
Герта
0
был в запасе