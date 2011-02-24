Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Нуну Рикарду де Оливейра
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
Спортинг
2 : 2
Рейнджерс
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
был в запасе
Спортинг
2
Рейнджерс
2
был в запасе
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
Рейнджерс
1 : 1
Спортинг
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 77'
Рейнджерс
1
Спортинг
1
минуты: 1' - 77'