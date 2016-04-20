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Жозе Эдуардо Роза Вале
№83
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Малага
1 : 1
Райо Вальекано
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 42'
Малага
1
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 42'
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:15
Райо Вальекано
2 : 1
Вильярреал
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:15
минуты: 1' - 68'
Райо Вальекано
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 68'
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:30
Атлетик
1 : 0
Райо Вальекано
52'
52'
52'
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
20:15
Гранада
2 : 2
Райо Вальекано
87'
78'
87'
78'
87'
78'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
20:15
87'
минуты: 1' - 90'
Гранада
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
0:05
Райо Вальекано
1 : 1
Эйбар
7'
7'
7'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
0:05
7'
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
7.03.2016
7 марта 2016
пн
22:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
7.03.2016
7 марта 2016
пн
22:30
был в запасе
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:30
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:30
минуты: 1' - 45'
Бетис
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 45'
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
14:00
Райо Вальекано
2 : 2
Севилья
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
20:15
Райо Вальекано
2 : 0
Лас-Пальмас
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
20:15
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2016
1 февр. 2016
пн
22:30
Депортиво
2 : 2
Райо Вальекано
1.02.2016
1 февр. 2016
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Депортиво
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
0:05
Райо Вальекано
3 : 0
Сельта
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
0:05
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
3
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
14:00
Валенсия
2 : 2
Райо Вальекано
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
Леванте
2 : 1
Райо Вальекано
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
был в запасе
Леванте
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
3.01.2016
3 янв. 2016
вс
14:00
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
72'
72'
72'
3.01.2016
3 янв. 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:15
Райо Вальекано
0 : 2
Атлетико
80'
80'
80'
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:15
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
18:00
Реал
10 : 2
Райо Вальекано
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 80'
Реал
10
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 80'
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
18:00
Вильярреал
2 : 1
Райо Вальекано
60'
60'
60'
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
20:15
Райо Вальекано
0 : 3
Атлетик
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
20:15
был в запасе
Райо Вальекано
0
Атлетик
3
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:30
Райо Вальекано
2 : 1
Гранада
13'
13'
13'
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Гранада
1
минуты: 1' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
Эйбар
1 : 0
Райо Вальекано
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
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