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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Мику 3
Бебе 74
2:0
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
6 февр. 2016, 20:15 МСК
6.02.2016, 20:15 МСК
суббота
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
13
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
18
Зе Каштру
Зе Каштру
90
2
Тито
Тито
90
27
Льоренте
Диего Льоренте
90
14
Эрнандес
Пабло Эрнандес
62
8
Баэна
Рауль Баэна
65
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
17
Куини
Куини
90
21
Санчес
Хосабед Санчес
90
7
Мику
Мику
3'
3'
85
23
Бебе
Бебе
74'
74'
90
Запасные
25
Родригес
Йоель Родригес
33
Креспо
Хосе Анхель Креспо
5
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
12
Пити
Пити
9
Манушу
Манушу
24
Гуэрра
Хави Гуэрра
11
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
11
Момо
Момо
72
20
Виера
Хонатан Виера
82
15
Меса
Роке Меса
90
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
61
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
24
Тана
Тана
90
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
6
Лопес
Анхель Лопес
5
Гарсия
Давид Гарсия
7
Алеман
Наусет Алеман
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
10
Араухо
Серхио Араухо