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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
0:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Гуэрра 42
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
20 сент. 2015, 21:30 МСК
20.09.2015, 21:30 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
90
3
Алькарас
Антолин Алькарас
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
19
Кулио
Хуан Кулио
62
20
Виера
Хонатан Виера
90
14
Эрнан
Эрнан
62
15
Меса
Роке Меса
71
10
Араухо
Серхио Араухо
90
Запасные
31
Лоренсо
Дани Лоренсо
5
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
4
Гомес
Висенте Гомес
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Райо Вальекано
мин
25
Тоньо
Тоньо
90
15
Рац
Рэзван Рац
90
4
Амайя
Антонио Амайя
90
3
Мартинес
Начо Мартинес
90
22
Льоренте
Диего Льоренте
90
14
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
8
Баэна
Рауль Баэна
90
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
23
Бебе
Бебе
88
24
Гуэрра
Хави Гуэрра
42'
42'
76
29
Эмбарба
Адриан Эмбарба
55
Запасные
13
Хуан Карлос
Хуан Карлос
24
Фаринья
Луис Фаринья
17
Куини
Куини
21
Санчес
Хосабед Санчес
16
Жанг
Ченгдонг Жанг
9
Манушу
Манушу
19
Бангура
Ласс Бангура