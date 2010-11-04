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Нихат Кахведжи
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига чемпионов
Сезон:
2010/2011
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
Порту
1 : 1
Бешикташ
62'
62'
62'
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
62'
минуты: 1' - 90'
Порту
1
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Бешикташ
1 : 3
Порту
31'
31'
31'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
1
Порту
3
минуты: 1' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Рапид
1 : 2
Бешикташ
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
Рапид
1
Бешикташ
2
был в запасе
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Бешикташ
1 : 0
ЦСКА
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
был в запасе
Бешикташ
1
ЦСКА
0
был в запасе