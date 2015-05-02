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Карим Хагги
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2.05.2015
2 мая 2015
сб
16:30
Шальке-04
3 : 2
Штутгарт
2.05.2015
2 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
3
Штутгарт
2
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
Штутгарт
2 : 2
Фрайбург
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
2
Фрайбург
2
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 1
Штутгарт
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Штутгарт
1
был в запасе
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:30
был в запасе
Штутгарт
2
Боруссия
3
был в запасе
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Штутгарт
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Штутгарт
1
был в запасе
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
17:30
Штутгарт
0 : 2
Бавария
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
0
Бавария
2
был в запасе
4.02.2015
4 февр. 2015
ср
22:00
Кельн
0 : 0
Штутгарт
4.02.2015
4 февр. 2015
ср
22:00
был в запасе
Кельн
0
Штутгарт
0
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Штутгарт
0 : 1
Боруссия
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
0
Боруссия
1
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
Штутгарт
0 : 0
Падерборн
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
0
Падерборн
0
был в запасе
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
22:30
Фрайбург
1 : 4
Штутгарт
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
22:30
был в запасе
Фрайбург
1
Штутгарт
4
был в запасе
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
20:30
Вердер
2 : 0
Штутгарт
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
20:30
был в запасе
Вердер
2
Штутгарт
0
был в запасе
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
Штутгарт
0 : 4
Вольфсбург
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
0
Вольфсбург
4
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Айнтрахт
4 : 5
Штутгарт
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Айнтрахт
4
Штутгарт
5
был в запасе
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Штутгарт
3 : 3
Байер
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
3
Байер
3
был в запасе
3.10.2014
3 окт. 2014
пт
21:30
Герта
3 : 2
Штутгарт
3.10.2014
3 окт. 2014
пт
21:30
был в запасе
Герта
3
Штутгарт
2
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Штутгарт
1 : 0
Ганновер-96
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
1
Ганновер-96
0
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Боруссия
2 : 2
Штутгарт
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
был в запасе
Боруссия
2
Штутгарт
2
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Штутгарт
0 : 2
Хоффенхайм
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
Бавария
2 : 0
Штутгарт
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Бавария
2
Штутгарт
0
был в запасе