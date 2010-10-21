Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Артур Вихнярек
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2010/2011
2009/2010
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Манчестер Сити
3 : 1
Лех
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
был в запасе
Манчестер Сити
3
Лех
1
был в запасе
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Лех
2 : 0
Зальцбург
90'
90'
90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 82' - 90'
Лех
2
Зальцбург
0
минуты: 82' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Ювентус
3 : 3
Лех
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 74' - 90'
Ювентус
3
Лех
3
минуты: 74' - 90'