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Косси Агасса
№16
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Команда
Реймс
Гражданство
Того
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Реймс
2 : 3
Монпелье
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Реймс
2
Монпелье
3
был в запасе
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
Ницца
2 : 0
Реймс
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
был в запасе
Ницца
2
Реймс
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Труа
2 : 1
Реймс
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
был в запасе
Труа
2
Реймс
1
был в запасе
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
21:00
Реймс
2 : 1
Нант
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
21:00
был в запасе
Реймс
2
Нант
1
был в запасе
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
Ренн
3 : 1
Реймс
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
был в запасе
Ренн
3
Реймс
1
был в запасе
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Генгам
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Реймс
0
Генгам
1
был в запасе
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
Монако
2 : 2
Реймс
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
был в запасе
Монако
2
Реймс
2
был в запасе
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Лилль
2
Реймс
0
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Реймс
4
Бордо
1
был в запасе
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
19:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
4
Реймс
1
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Бастия
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Реймс
0
Бастия
1
был в запасе
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
Кан
0 : 2
Реймс
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Кан
0
Реймс
2
был в запасе
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
был в запасе
Реймс
2
Анжер
1
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
2
Реймс
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
был в запасе
Реймс
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Газелек
2
Реймс
2
был в запасе
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Тулуза
3
был в запасе
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Труа
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Труа
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
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