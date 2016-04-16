Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Труа
Труа
Камю 50
Ниве 61
2:1
Матч завершен
Реймс
Реймс
Тьеви 64
Лига 1, 34 тур
Лига 1,
34 тур
Франция
16 апр. 2016, 21:00 МСК
16.04.2016, 21:00 МСК
суббота
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
Труа
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
90
11
Ринкон
Ринкон
90
25
Пи
Жесси Пи
90
5
Санер
Матье Санер
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
58
10
Ниве
Бенжамин Ниве
61'
61'
67
23
Камю
Фабьен Камю
50'
50'
90
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
90
8
Дарбио
Стефан Дарбио
90
33
Конфа
Алуа Конфа
90
27
Жан
Корентен Жан
86
Запасные
16
Грандель
Франк Грандель
35
Дабо
Мухамаду Дабо
22
Весковац
Душан Весковац
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
19
Азамум
Карим Азамум
7
Кур
Йоанн Кур
Реймс
мин
25
Вебер
Энтони Вебер
76
1
Каррассо
Йоханн Каррассо
90
28
Конте
Антуан Конте
90
23
Манди
Айсса Манди
90
6
Дево
Энтони Дево
61
4
Канкава
Джаба Канкава
90
8
Оньянге
Принс Оньянге
90
3
Синьорино
Франк Синьорино
90
9
Тьеви
Тьеви
64'
64'
90
14
Бангура
Ласс Бангура
53
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
Запасные
16
Агасса
Косси Агасса
15
Тюран
Атила Тюран
27
Траоре
Хамари Траоре
24
Н'Гог
Давид Н'Гог
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
20
Сьебатше
Теосон Сьебатше
39
Ндом
Али Ндом