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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реймс
Реймс
де Превилль 36
1:1
Матч завершен
Труа
Труа
Пи 47
Лига 1, 17 тур
Лига 1,
17 тур
Франция
5 дек. 2015, 22:00 МСК
5.12.2015, 22:00 МСК
суббота
Жером Мигелгорри
Жером Мигелгорри
Главный Судья
Составы
Реймс
мин
7
Фортеш
Одаир Фортеш
46
0
Агасса
Косси Агасса
90
22
Такальфред
Микаэль Такальфред
90
2
Фофана
Мохамед Фофана
90
23
Манди
Айсса Манди
90
6
Дево
Энтони Дево
90
4
Канкава
Джаба Канкава
76
8
Оньянге
Принс Оньянге
67
3
Синьорино
Франк Синьорино
90
24
Н'Гог
Давид Н'Гог
90
0
де Превилль
Николя де Превилль
36'
36'
90
Запасные
30
Пласид
Джонни Пласид
15
Тюран
Атила Тюран
18
Бюло
Фредерик Бюло
19
Пеже
Алексис Пеже
26
Мфулу
Оменуке Мфулу
11
Ригонато
Диего Ригонато
20
Сьебатше
Теосон Сьебатше
Труа
мин
25
Пи
Жесси Пи
47'
47'
90
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
5
Санер
Матье Санер
90
2
Марсьяль
Жоан Марсьяль
26
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
31
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
90
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
90
21
Кабо
Джимми Кабо
90
13
Переа
Брайан Переа
90
27
Жан
Корентен Жан
81
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
35
Дабо
Мухамаду Дабо
32
Весковац
Душан Весковац
4
Аяссе
Томас Аяссе
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
23
Камю
Фабьен Камю
7
Кур
Йоанн Кур