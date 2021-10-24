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Лига 1
Реймс VS Труа
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Реймс - Труа: 24 октября 2021 смотреть онлайн
Реймс
Реймс
-:-
Реймс - Труа: 24 октября 2021 смотреть онлайн
Труа
Труа
Лига 1, 11 тур
Лига 1,
11 тур
Франция
24 окт. 2021, -:- МСК
24.10.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав
Подробнее
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
3
Конан
Конан
2
Фас
Вут Фас
29
Марешич
Дарио Марешич
32
Фоке
Томас Фоке
25
Думбия
Мусса Думбия
21
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
23
Кассама
Морету Кассама
11
Диа
Булайе Диа
27
Туре
Эль Билал Туре
Запасные
28
де Смет
Тибо де Смет
-
33
Дукуре
Фоде Дукуре
-
8
Кутеса
Дерек Кутеса
-
36
Драмме
Мухамаду Драмме
-
10
Зенели
Арбер Зенели
-
9
Сирхейс
Кай Сирхейс
-
30
Dialy Kobaly N'Diaye
Dialy Kobaly N'Diaye
-
35
Флипс
Алексис Флипс
-
Главный тренер
Давид Гуйон
Труа
мин
1
Желязны
Эрвин Желязны
23
Траоре
Шарль Траоре
24
Жиродо
Джимми Жиродо
22
Эрейе
Кристоф Эрейе
10
Ниве
Бенжамин Ниве
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
6
Азамум
Карим Азамум
27
Конфа
Алуа Конфа
29
Грандсир
Самуэль Грандсир
Запасные
4
Вискаррондо
Освальдо Вискаррондо
-
17
Обьянг
Жоанн Обьянг
-
14
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
-
28
Пеле
Брайан Пеле
-
26
Ньян
Адама Ньян
-
Прошлые матчи
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Труа
2 : 1
Реймс
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Труа
2
Реймс
1
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Труа
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
Реймс
1
Труа
1
09.03.2013
09 марта 2013
сб
22:00
Труа
4 : 2
Реймс
09.03.2013
09 марта 2013
сб
22:00
Труа
4
Реймс
2
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
21:00
Реймс
1 : 1
Труа
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
21:00
Реймс
1
Труа
1
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