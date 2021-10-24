Реймс - Труа: 24 октября 2021 смотреть онлайн

Реймс
Реймс
-:-

Реймс - Труа: 24 октября 2021 смотреть онлайн

Труа
Труа
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
24 окт. 2021, -:- МСК
24.10.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
Труа
2 : 1
Реймс
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
Труа
2
Реймс
1
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Труа
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Реймс
1
Труа
1
09.03.2013 09 марта 2013 сб 22:00
Труа
4 : 2
Реймс
09.03.2013 09 марта 2013 сб 22:00
Труа
4
Реймс
2
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:00
Реймс
1 : 1
Труа
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:00
Реймс
1
Труа
1

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