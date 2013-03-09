Матч завершен
Труа
Труа
4:2
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
9 марта 2013, 22:00 МСК
9.03.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы