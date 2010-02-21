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Шунсуке Накамура
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
Малага
2 : 1
Эспаньол
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 87' - 90'
Малага
2
Эспаньол
1
минуты: 87' - 90'
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
20:00
Осасуна
2 : 0
Эспаньол
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Осасуна
2
Эспаньол
0
минуты: 46' - 90'
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
19:00
Эспаньол
2 : 1
Сарагоса
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Эспаньол
2
Сарагоса
1
был в запасе
2.01.2010
2 янв. 2010
сб
20:00
Валенсия
1 : 0
Эспаньол
2.01.2010
2 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 60' - 90'
Валенсия
1
Эспаньол
0
минуты: 60' - 90'
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Эспаньол
2 : 0
Альмерия
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Эспаньол
2
Альмерия
0
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
22:00
Барселона
1 : 0
Эспаньол
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
22:00
был в запасе
Барселона
1
Эспаньол
0
был в запасе
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
19:00
Эспаньол
0 : 4
Расинг
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 53' - 90'
Эспаньол
0
Расинг
4
минуты: 53' - 90'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
23:00
Атлетико
4 : 0
Эспаньол
60'
60'
60'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 86' - 90'
Эспаньол
0
Хетафе
2
минуты: 86' - 90'
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
Спортинг
1 : 0
Эспаньол
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 55' - 90'
Спортинг
1
Эспаньол
0
минуты: 55' - 90'
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Вальядолид
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Эспаньол
1
Вальядолид
1
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
22:55
Севилья
0 : 0
Эспаньол
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
22:55
минуты: 1' - 54'
Севилья
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 54'
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Эспаньол
2 : 1
Тенерифе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
2
Тенерифе
1
был в запасе
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
18:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 20'
Вильярреал
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 20'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Эспаньол
0 : 0
Херес
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
0
Херес
0
минуты: 1' - 90'
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
Эспаньол
2 : 1
Малага
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
минуты: 63' - 90'
Эспаньол
2
Малага
1
минуты: 63' - 90'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
21:00
Эспаньол
0 : 3
Реал
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 46'
Эспаньол
0
Реал
3
минуты: 1' - 46'
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
Атлетик
1 : 0
Эспаньол
55'
55'
55'
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'