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Матч-центр
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Дариуш Дудка
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
чемпионат европы групповой раунд
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2012/2013
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
36'
36'
36'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
Лех
0 : 2
Фиорентина
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лех
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Фиорентина
1 : 2
Лех
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Лех
2
минуты: 1' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
Базель
2 : 0
Лех
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Базель
2
Лех
0
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
8'
8'
8'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90'