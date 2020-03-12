Рауль Хименес
№9
Нападающий
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Мексика
Дата рождения
5 мая 1991 (29) лет
Рост
190
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Эспаньол
3 : 2
Вулверхэмптон
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Эспаньол
3
Вулверхэмптон
2
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Эспаньол
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'