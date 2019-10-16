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Франция
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Никто до сих пор не знает точно, почему Роналдо упал в обморок перед финалом ЧМ-1998. Эпилепсия, сердце или нервы?
#Роналдо
10 апреля, 20:26
«Мечты не стоят дорого. Мечтать можно бесплатно». Мбаппе написал письмо о своем пути для всех молодых пацанов
#Килиан Мбаппе
27 февраля, 20:58
Игрок просто разнимал драку, и его укусили за член. Ауч!
#Франция
19 февраля, 19:21
Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
#Евро-2020 (квалификация)
16 октября 2019, 00:05
Победы в Лиге чемпионов и звезда с «Золотым мячом» – это тоже факты о «Лионе»
#Лион
17 сентября 2019, 18:30
Как дела с отбором Евро. Расклад по каждой группе – у кого все ок, кто проваливается, чего ждать
#Евро-2020 (квалификация)
11 сентября 2019, 10:51
Сборные в тени Хабиба: Кейн и Роналду тащат, Зинченко поздравил голом маму
#Евро-2020 (квалификация)
08 сентября 2019, 11:50
Камю был вратарем, обожал футбол, изучал через него природу морали и добавлял в свой главный роман
#литература
26 августа 2019, 17:30
#литература
26 августа 2019, 17:30
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