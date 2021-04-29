Чемпионат Европы U-21

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На матче «Зенита» и «Локо» будут 40 тысяч зрителей и открытое метро. Стоп, а как же коронавирус? Это все для теста к Евро-2020?
#Зенит
Вылет молодежки не провал – просто она переоценена. У нас нет звезд и клубных успехов, а соперники слишком сильны
#Россия U21
Молодежь России прибил друг Мбаппе. В 13 лет он послал тренера, когда тот поставил его в защиту
#Жонатан Иконе
Беды Маслова: четыре привезенных пенальти и два автогола за год
#Павел Маслов
Чалов вышел в старте впервые за три месяца. Сразу забил за сборную и раздал голевые
#Федор Чалов
20 звезд, которых вы увидите на этом молодежном Евро
#Евро-2021
Что за сборная России на Евро U21: невызов звезды из-за драки, ни одного игрока из евроклуба и тренер, который сам ушел из «Ахмата»
#Россия U21
Русская молодежка – почти на Евро. Все расклады перед последней игрой
#Россия U21
Два года назад молодежка не попала на Евро из-за странностей тренера. Сейчас – вышла раньше всех
#Россия U21