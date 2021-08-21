Волгарь - Торпедо: 21 августа 2021 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
-:-

Волгарь - Торпедо: 21 августа 2021 смотреть онлайн

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21 авг. 2021, -:- МСК
21.08.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

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Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк

Прошлые матчи

02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Торпедо
1 : 0
Волгарь
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Торпедо
1
Волгарь
0
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Волгарь
3
Торпедо
2
16.04.2013 16 апр. 2013 вт 19:45
Волгарь
0 : 1
Торпедо
16.04.2013 16 апр. 2013 вт 19:45
Волгарь
0
Торпедо
1
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:30
Торпедо
0 : 0
Волгарь
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:30
Торпедо
0
Волгарь
0
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
Волгарь
0 : 0
Торпедо
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
Волгарь
0
Торпедо
0
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
Торпедо
0 : 0
Волгарь
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
Торпедо
0
Волгарь
0

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