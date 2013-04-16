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Волгарь VS Торпедо
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Волгарь - Торпедо: 16 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:1
Волгарь - Торпедо: 16 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 28 тур
ФНЛ,
28 тур
Россия
16 апр. 2013, 19:45 МСК
16.04.2013, 19:45 МСК
вторник
Василий Мирошниченко
Василий Мирошниченко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Волгарь
3
Торпедо
2
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
19:45
Волгарь
0 : 1
Торпедо
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
19:45
Волгарь
0
Торпедо
1
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
Торпедо
0 : 0
Волгарь
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
Торпедо
0
Волгарь
0
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Волгарь
0 : 0
Торпедо
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Волгарь
0
Торпедо
0
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:00
Торпедо
0 : 0
Волгарь
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:00
Торпедо
0
Волгарь
0
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