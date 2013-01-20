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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гуэрра 12
Гонсалес 74
2:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
20 янв. 2013, 19:00 МСК
20.01.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Пенья
Карлос Пенья
90
0
Бараха
Хавьер Бараха
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Эберт
Патрик Эберт
23
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
74'
74'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Омар
Омар
70
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
12'
12'
90
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
0
Пенья
Рубен Пенья
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра
0
Лоло
Лоло
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
31
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Апоньо
Апоньо
28
0
Сукулини
Франко Сукулини
76
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Ориоль
Эду Ориоль
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Гонсалес
Фран Гонсалес
0
Уилчез
Лукас Уилчез
0
Родригес
Виктор Родригес
0
Тарсикио
Агуадо Арриазу Тарсикио
0
Аламо
Хави Аламо