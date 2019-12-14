Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:1
Матч завершен
Реймс
Реймс
Уден 9
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
14 дек. 2019, 22:00 МСК
14.12.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Тулуза
мин
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
9
Саного
Яя Саного
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
25
Саид
Уэсли Саид
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
18
Рохель
Агустин Рохель
90
11
Буагар
Кентен Буагар
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
21
Ванкер
Вильям Ванкер
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
13
Камара
Ассан Камара
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
18
Уден
Реми Уден
9'
9'
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
15
Манетси
Маршал Манетси
25
Думбия
Мусса Думбия
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
8
Кутеса
Дерек Кутеса
10
Сук
Хён-Джун Сук
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю