Матч завершен
Тулуза
Тулуза
1:1
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
1 сент. 2012, 21:00 МСК
1.09.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы