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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Труа
Труа
0:1
Матч завершен
Анжер
Анжер
Дье 90
Лига 1, 32 тур
Лига 1,
32 тур
Франция
2 апр. 2016, 21:00 МСК
2.04.2016, 21:00 МСК
суббота
Стефан Жошем
Стефан Жошем
Главный Судья
Составы
Труа
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
90
11
Ринкон
Ринкон
90
26
Хуммет
Денис Хуммет
60
25
Пи
Жесси Пи
90
5
Санер
Матье Санер
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
90
29
Отон
Куэнтин Отон
29
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
90
23
Камю
Фабьен Камю
90
33
Конфа
Алуа Конфа
90
27
Жан
Корентен Жан
80
Запасные
16
Грандель
Франк Грандель
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
19
Азамум
Карим Азамум
8
Дарбио
Стефан Дарбио
7
Кур
Йоанн Кур
12
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
Анжер
мин
30
Летеллье
Александре Летеллье
90
9
Яттара
Мохамед Яттара
64
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
3
Бука
Арнольд Бука
90
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
69
29
Мансе
Винсент Мансе
90
28
Сайсс
Ромен Сайсс
90
10
Суну
Жилль Суну
79
14
Кеткеофомфоне
Билли Кеткеофомфоне
90
Запасные
1
Петрич
Денис Петрич
6
Бурийон
Грегори Бурийон
7
Орьяк
Оливье Орьяк
20
Дье
Шарль Дье
90'
11
Сиссоко
Слимане Сиссоко
25
Бенрахма
Саид Бенрахма