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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Анжер
Анжер
Мангани 37
1:0
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
19 сент. 2015, 21:00 МСК
19.09.2015, 21:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Анжер
мин
11
Сиссоко
Слимане Сиссоко
58
1
Бутель
Людовик Бутель
90
21
Эндрю
Йоан Эндрю
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
37'
37'
90
9
Камара
Абдул Камара
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
17
Ндойе
Шейх Ндойе
90
28
Сайсс
Ромен Сайсс
80
27
Доре
Феребори Доре
90
Запасные
30
Летеллье
Александре Летеллье
2
Ангула
Гаэль Ангула
15
Капелле
Пьеррик Капелле
7
Орьяк
Оливье Орьяк
19
Серин
Матиас Серин
20
Дье
Шарль Дье
14
Кеткеофомфоне
Билли Кеткеофомфоне
Труа
мин
30
Петрич
Денис Петрич
90
4
Аяссе
Томас Аяссе
90
25
Пи
Жесси Пи
62
5
Санер
Матье Санер
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
22
Весковац
Душан Весковац
90
16
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
7
Кур
Йоанн Кур
68
12
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
74
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
40
Бернардони
Поль Бернардони
10
Ниве
Бенжамин Ниве
29
Отон
Куэнтин Отон
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
23
Камю
Фабьен Камю
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
8
Дарбио
Стефан Дарбио