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Лига 1
Анжер VS Труа
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Анжер - Труа: 23 января 2022 смотреть онлайн
Анжер
Анжер
-:-
Анжер - Труа: 23 января 2022 смотреть онлайн
Труа
Труа
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
23 янв. 2022, -:- МСК
23.01.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
4
Павлович
Матео Павлович
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
15
Капелле
Пьеррик Капелле
27
Лаж
Матиас Лаж
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
11
Кабо
Джимми Кабо
9
Диони
Луи Диони
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
3
Думбия
Сулейман Думбия
-
6
Эбосс
Энсо Эбосс
-
22
Тиуб
Сада Тиуб
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
19
Баокен
Стефан Баокен
-
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали
-
21
Чо
Мохамед-Али Чо
-
32
Kevin Mouanga
Kevin Mouanga
-
Главный тренер
Стефан Мулен
Труа
мин
1
Желязны
Эрвин Желязны
23
Траоре
Шарль Траоре
24
Жиродо
Джимми Жиродо
22
Эрейе
Кристоф Эрейе
10
Ниве
Бенжамин Ниве
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
6
Азамум
Карим Азамум
27
Конфа
Алуа Конфа
29
Грандсир
Самуэль Грандсир
Запасные
4
Вискаррондо
Освальдо Вискаррондо
-
17
Обьянг
Жоанн Обьянг
-
14
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
-
28
Пеле
Брайан Пеле
-
26
Ньян
Адама Ньян
-
Прошлые матчи
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Анжер
3 : 1
Труа
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Анжер
3
Труа
1
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
Труа
3 : 0
Анжер
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
Труа
3
Анжер
0
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
Труа
0 : 1
Анжер
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
Труа
0
Анжер
1
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
Анжер
1 : 0
Труа
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
Анжер
1
Труа
0
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