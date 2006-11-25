Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
25 нояб. 2006, -:- МСК
25.11.2006, -:- МСК
суббота
Составы