Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
1 окт. 2005, 15:00 МСК
1.10.2005, 15:00 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы