Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
28 мая 2005, 16:00 МСК
28.05.2005, 16:00 МСК
суббота
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы