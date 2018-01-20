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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Аллен 53
Диуф 69
2:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
20 янв. 2018, 18:00 МСК
20.01.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
53'
53'
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
16
Адам
Чарли Адам
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
69'
69'
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
42
Эдвардс
Том Эдвардс
7
Айрленд
Стивен Айрленд
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
3
Мэлони
Скотт Мэлони
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
22
Инс
Томас Инс
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
5
Конголо
Теренс Конголо
2
Смит
Том Смит
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
20
Депуатр
Лоран Депуатр
23
Куанер
Колин Куанер