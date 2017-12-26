Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Инс 10
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Собхи 60
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
26 дек. 2017, 18:00 МСК
26.12.2017, 18:00 МСК
вторник
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
22
Инс
Томас Инс
10'
10'
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
3
Мэлони
Скотт Мэлони
14
Крэйни
Мартин Крэйни
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
20
Депуатр
Лоран Депуатр
18
Лолли
Джо Лолли
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
6
Зума
Курт Зума
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
42
Эдвардс
Том Эдвардс
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
60'
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
9
Бераино
Саидо Бераино