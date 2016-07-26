Матч завершен
Спарта
Прага
Шурал 35
1:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Станчу 75
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2016, 21:00 МСК
26.07.2016, 21:00 МСК
вторник
Составы
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
-
Загустел
Ондржей Загустел
90
3
Кадлец
Михал Кадлец
90
25
Холек
Марио Холек
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
9
Докал
Борек Докал
90
14
Фридек
Мартин Фридек
90
18
Конате
Тьемоко Конате
90
21
Лафата
Давид Лафата
90
23
Шурал
Йозеф Шурал
35'
35'
59
Запасные
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
8
Матейовски
Марек Матейовски
7
Фатай
Кеинде Фатай
Стяуа
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Аганович
Аднан Аганович
90
4
Тамаш
Габриэль Тамаш
90
10
Станчу
Николае Станчу
75'
75'
90
6
Пинтилий
Михай Пинтилий
90
Запасные
77
Попа
Адриан Попа