Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Станчу 31
Станчу 62
2:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Спарта
Прага
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
3 авг. 2016, 20:45 МСК
3.08.2016, 20:45 МСК
среда
Составы
Стяуа
мин
4
Тамаш
Габриэль Тамаш
90
77
Попа
Адриан Попа
90
10
Станчу
Николае Станчу
31'
62'
31', 62'
90
6
Пинтилий
Михай Пинтилий
90
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
3
Кадлец
Михал Кадлец
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
21
Лафата
Давид Лафата
90
18
Конате
Тьемоко Конате
90
6
Ваха
Лукаш Ваха
90
14
Фридек
Мартин Фридек
90
28
Загустел
Ондржей Загустел
90
23
Шурал
Йозеф Шурал
90
9
Докал
Борек Докал
90
Запасные
7
Фатай
Кеинде Фатай