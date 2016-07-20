Матч завершен
Селтик
Глазго
Лустиг 23
Гриффитс 25
Робертс 29
3:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Линкольн
Гибралтар
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
20 июля 2016, 21:45 МСК
20.07.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
23'
23'
90
28
Святченко
Эрик Святченко
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
63
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
27
Робертс
Патрик Робертс
29'
29'
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
25'
25'
90
10
Дембеле
Мусса Дембеле
76
Запасные
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
18
Рогич
Том Рогич
7
Чифци
Надир Чифци