Матч завершен
Линкольн
Гибралтар
1:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2016, 21:00 МСК
12.07.2016, 21:00 МСК
вторник
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
28
Святченко
Эрик Святченко
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
18
Рогич
Том Рогич
58
63
Тирни
Киран Тирни
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
90
10
Дембеле
Мусса Дембеле
74
Запасные
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
49
Форрест
Джеймс Форрест
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
27
Робертс
Патрик Робертс
7
Чифци
Надир Чифци