Матч завершен
Селтик
Глазго
Айер 36
Кристи 44
Гриффитс 45
Кристи 65
МакГрегор 77
5:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Нымме Калью
Таллин
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
24 июля 2019, 21:45 МСК
24.07.2019, 21:45 МСК
среда
Составы
Селтик
мин
8
Браун
Скотт Браун
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
45'
45'
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
77'
77'
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
17
Кристи
Райан Кристи
65'
44'
65'
44'
90
29
Бэйн
Скотт Бэйн
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
90
35
Айер
Кристоффер Айер
36'
36'
90
Запасные
1
Гордон
Крейг Гордон
2
Жульен
Кристофер Жульен
11
Синклейр
Скотт Синклейр
21
Нтчам
Оливье Нтчам
15
Хайес
Джонни Хайес
19
Джонстон
Майкл Джонстон
16
Морган
Льюис Морган
Нымме Калью
мин
96
Лондак
Павел Лондак
90
26
Маркович
Андрей Маркович
90
4
Авилов
Владимир Авилов
90