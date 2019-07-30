Матч завершен
Нымме Калью
Таллин
0:2
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
30 июля 2019, 20:00 МСК
30.07.2019, 20:00 МСК
вторник
Составы
Нымме Калью
мин
96
Лондак
Павел Лондак
90
26
Маркович
Андрей Маркович
90
4
Авилов
Владимир Авилов
90
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
8
Браун
Скотт Браун
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
2
Жульен
Кристофер Жульен
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
21
Нтчам
Оливье Нтчам
90
56
Ролстон
Энтони Ролстон
90
16
Джонстон
Майкл Джонстон
90
19
Морган
Льюис Морган
90
Запасные
29
Бэйн
Скотт Бэйн
35
Айер
Кристоффер Айер
11
Синклейр
Скотт Синклейр
17
Кристи
Райан Кристи
15
Хайес
Джонни Хайес
22
Эдуард
Одсонн Эдуард