Матч завершен
Селтик
Глазго
Рогич 9
Гриффитс 39
Гриффитс 45
Дембеле 73
Браун 85
5:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Мараньан 55
Меликсон 57
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
17 авг. 2016, 21:45 МСК
17.08.2016, 21:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
8
Браун
Скотт Браун
85'
85'
90
34
О'Коннелл
Оуэн О'Коннелл
90
2
Туре
Коло Туре
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
63
11
Синклейр
Скотт Синклейр
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
18
Рогич
Том Рогич
9'
9'
70
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
60
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
39'
45'
39', 45'
90
Запасные
38
Фазан
Леонардо Фазан
28
Святченко
Эрик Святченко
63
Джанко
Сайди Джанко
60
Биттон
Нир Биттон
53
Хендерсон
Лиам Хендерсон
17
Кристи
Райан Кристи
70
Дембеле
Мусса Дембеле
73'
Хапоэль
мин
1
Гореш
Давид Гореш
90
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
22
Мараньан
Лусио Мараньан
55'
55'
69
13
Давидзаде
Офир Давидзаде
90
20
Таха
Лоай Таха
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
24
Меликсон
Маор Меликсон
57'
57'
90
7
Ради
Махаран Ради
85
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
12
Хобан
Овидиу Хобан
79
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
Запасные
55
Хаймов
Гай Хаймов
3
Тургеман
Бен Тургеман
17
Охайон
Матан Охайон
85
Браун
Владимир Браун
21
Шабтай
Ювал Шабтай
69
Саар
Бен Саар
11
Бузагло
Маор-Бар Бузагло