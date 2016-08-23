Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Саар 21
Хобан 48
2:0
прошлый матч 2 : 5
Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
23 авг. 2016, 21:45 МСК
23.08.2016, 21:45 МСК
вторник
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Хапоэль
мин
12
Хобан
Овидиу Хобан
48'
48'
90
1
Гореш
Давид Гореш
90
22
Мараньан
Лусио Мараньан
19
4
Витор
Мигел Витор
76
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
13
Давидзаде
Офир Давидзаде
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
7
Ради
Махаран Ради
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
24
Меликсон
Маор Меликсон
34
Запасные
55
Хаймов
Гай Хаймов
20
Таха
Лоай Таха
17
Охайон
Матан Охайон
15
Браун
Владимир Браун
76
Шабтай
Ювал Шабтай
19
Саар
Бен Саар
21'
34
Бузагло
Маор-Бар Бузагло
Селтик
мин
11
Синклейр
Скотт Синклейр
90
1
Гордон
Крейг Гордон
90
2
Туре
Коло Туре
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
22
Джанко
Сайди Джанко
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
8
Браун
Скотт Браун
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
65
63
Тирни
Киран Тирни
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
45
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
57
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
65
Святченко
Эрик Святченко
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
45
Рогич
Том Рогич
27
Робертс
Патрик Робертс
57
Дембеле
Мусса Дембеле