Матч завершен
Шахтер
Солигорск
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Хибернианс
Паола
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:00 МСК
11.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Шахтер
мин
3
Матвейчик
Сергей Матвейчик
90
1
Климович
Андрей Климович
90
6
Бурко
Игорь Бурко
90
23
Ковалев
Юрий Ковалев
90
20
Сачивко
Александр Сачивко
90
Хибернианс
мин
20
Агиус
Андре Агиус
90
11
Кристенсен
Бьорн Кристенсен
90