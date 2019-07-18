Матч завершен
Хибернианс
Паола
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Татарков 65
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:00 МСК
18.07.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Хибернианс
мин
20
Агиус
Андре Агиус
90
11
Кристенсен
Бьорн Кристенсен
90
Шахтер
мин
3
Матвейчик
Сергей Матвейчик
90
1
Климович
Андрей Климович
90
23
Ковалев
Юрий Ковалев
90
20
Сачивко
Александр Сачивко
90
Запасные
6
Бурко
Игорь Бурко
28
Татарков
Никита Татарков
65'