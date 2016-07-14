Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Стекеленбург 35
1:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Домжале
Домжале
Барцальи 52
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 20:30 МСК
14.07.2016, 20:30 МСК
четверг
Составы
Шахтер
мин
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
35'
35'
90
-
Ари
Ари
90
23
Ковалев
Юрий Ковалев
90
Домжале
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
52'
52'
90
-
Миколюнас
Саулюс Миколюнас
90