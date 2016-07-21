Матч завершен
Домжале
Домжале
Фостер 35
Стекеленбург 69
2:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 21:30 МСК
21.07.2016, 21:30 МСК
четверг
Составы
Домжале
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
69'
69'
90
-
Браун
Скотт Браун
90
-
Фостер
Ричард Фостер
35'
35'
90
29
Балковец
Юре Балковец
90
Шахтер
мин
23
Ковалев
Юрий Ковалев
90