Матч завершен
Шахтер
Солигорск
2:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Эсбьерг
Эсбьерг
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 20:00 МСК
25.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Шахтер
мин
3
Матвейчик
Сергей Матвейчик
90
28
Татарков
Никита Татарков
90
1
Климович
Андрей Климович
90
23
Ковалев
Юрий Ковалев
90
20
Сачивко
Александр Сачивко
90
Запасные
6
Бурко
Игорь Бурко
16
Баланович
Сергей Баланович
Эсбьерг
мин
5
Халсти
Маркус Халсти
90
7
Кауко
Йони Кауко
90
14
Лауридсен
Йеспер Лауридсен
90
6
Парунашвили
Лаша Парунашвили
90
11
Сойри
Пюрю Сойри
90
Запасные
8
Остин
Родольф Остин