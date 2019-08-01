Матч завершен
Эсбьерг
Эсбьерг
0:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 20:45 МСК
1.08.2019, 20:45 МСК
четверг
Составы
Эсбьерг
мин
8
Остин
Родольф Остин
90
7
Кауко
Йони Кауко
90
14
Лауридсен
Йеспер Лауридсен
90
6
Парунашвили
Лаша Парунашвили
90
11
Сойри
Пюрю Сойри
90
Запасные
5
Халсти
Маркус Халсти
Шахтер
мин
3
Матвейчик
Сергей Матвейчик
90
16
Баланович
Сергей Баланович
90
1
Климович
Андрей Климович
90
6
Бурко
Игорь Бурко
90
23
Ковалев
Юрий Ковалев
90
20
Сачивко
Александр Сачивко
90
Запасные
29
Бодул
Дарко Бодул
28
Татарков
Никита Татарков