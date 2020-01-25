Матч завершен
Реймс
Реймс
0:1
Матч завершен
Метц
Метц
Диалло 3
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
25 янв. 2020, 22:00 МСК
25.01.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Реймс
мин
8
Кутеса
Дерек Кутеса
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
3
Конан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
9
Донис
Анастасиос Донис
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
13
Камара
Ассан Камара
23
Кассама
Морету Кассама
10
Сук
Хён-Джун Сук
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
19
Нкада
Тимоти Нкада
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
3
Удоль
Матье Удоль
90
2
Бронн
Дилан Бронн
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
14
Пажо
Венсан Пажо
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
3'
3'
90
7
Ньян
Ибраима Ньян
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
17
Делен
Тома Делен
6
Фофана
Мамаду Фофана
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
10
Гакпа
Марвин Гакпа