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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Метц
Метц
Траоре 47
1:1
Матч завершен
Реймс
Реймс
Дисаси 7
Лига 1, 14 тур
Лига 1,
14 тур
Франция
23 нояб. 2019, 22:00 МСК
23.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Метц
мин
21
Бойе
Джон Бойе
90
-
Траоре
Абду Траоре
47'
47'
90
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
3
Удоль
Матье Удоль
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
24
Коад
Рено Коад
27
Булайя
Фарид Булайя
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
10
Гакпа
Марвин Гакпа
7
Ньян
Ибраима Ньян
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
13
Камара
Ассан Камара
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
18
Уден
Реми Уден
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
7'
7'
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
15
Манетси
Маршал Манетси
26
Мбемба
Нолан Мбемба
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
8
Кутеса
Дерек Кутеса
9
Донис
Анастасиос Донис
19
Нкада
Тимоти Нкада