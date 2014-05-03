Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:2
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хусти 5
Шмидебах 51
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
3 мая 2014, 16:30 МСК
3.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
3
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
23
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Франтц
Майк Франтц
68
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
56
9
Пекхарт
Томаш Пекхарт
71
0
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Анга
Мартин Анга
16
Штарк
Никлас Штарк
33
Пахоник
Тобиас Пахоник
0
Гертнер
Себастьян Гертнер
0
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
23
Авевор
Кристофер Авевор
90
27
Райторал
Франтишек Райторал
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Хусти
Саболч Хусти
5'
5'
78
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
51'
51'
90
32
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
2
Андреасен
Леон Андреасен
86
16
Руднев
Артем Руднев
88
Запасные
0
Шмидт
Том Шмидт
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
0
Сане
Салиф Сане
7
Приб
Эдгар Приб
0
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
0
Дирсен
Тим Дирсен
13
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф