Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Клозе 53
Полтер 90
2:2
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хусти 41
Конан 68
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
17 февр. 2013, 17:30 МСК
17.02.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
53'
53'
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
81
0
Франтц
Майк Франтц
63
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
82
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Канадзаки
Му Канадзаки
0
Полтер
Себастьян Полтер
90'
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
66
0
Хусти
Саболч Хусти
41'
41'
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Конан
Дидье Я Конан
68'
68'
75
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
84
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич